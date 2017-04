Café René opent op Zimmerplein in Lier

Lier - Kim Knabe (33) opende vrijdag Café René op het Zimmerplein

“Ik heb het café genoemd naar mijn peter. Ik vond het een mooi eerbetoon aan hem. De naam heeft dus niets met de bekende, Engelse, komische serie 'Allo 'Allo! Te maken”, lacht Kim.

“Toen het café enkele maanden geleden leeg kwam te staan, heb ik niet lang geaarzeld. De grote toog is blijven staan, maar voor de rest hebben we het interieur grondig opgefrist. Zo maakten de donkergrijze en rode tinten plaats voor wit en koffiemelkkleur. Vooraan bij het grote raam kan je lekker achteruitzakken in twee salonnetjes.”

“Vroeger was het hier een danscafé, ik maak er eerder een praatcafé van met een grote koffiekaart en wel negen soorten natuurlijke thee. Omdat ik zelf allergisch ben aan koeienmelk, heb ik ook sojamelk in huis. Verder zorg ik voor een heel uitgebreide bierkaart. Die wisselt geregeld.”

Café René opent elke dag om 9.30u, enkel op zondag moet u tot 12u wachten.