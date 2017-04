Koningshooikt maakt zich klaar voor Vogelschrik Festival

Lier - In de Lierse deelgemeente Koningshooikt vindt de komende weken het vijfde Vogelschrik Festival plaats. Het startschot weerklinkt morgen, zaterdag 29 april, met de officiële intrede van Pitteleer.

“We vertrekken om 14.30u vanaf dienstencentrum De Waaier in de Dorpsstraat naar de Liersebaan, waar in 2015 Pitteleer te gast mocht zijn. Een streetband zorgt voor de juiste sfeer. Daar halen we onze held op stokken op en brengen hem triomfantelijk naar De Waaier. Daar houdt hij een hele maand lang een oogje in ’t zeil houden over ons festival”, zegt Hubert de Potter.

“Ook dit jaar zorgden weer heel wat inwoners voor een vogelschrik in hun voortuin. Al fietsend kun je hen op eigen tempo tot 31 mei bewonderen. Een dorpsplan en een overzicht van elke vogelschrik en de verrassende presentaties is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.”

“Maar je kunt de vogelschrikken ook gaan ontdekken tijdens het Wiedewaaien-evenement op donderdag 25 mei. Je kunt dan in het Koningshof aan de Mechelbaan 22 tussen 11 en 16u vertrekken voor een fietstocht van twintig kilometer. We loodsen je met een wegbeschrijving tot bij elke creatie en kruiden de route met leuke opdrachten waarmee je kans maakt op de prijzentafel.”

Info: 03.482.35.56, vogelschrik.festival@skynet.be