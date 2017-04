Lier - Wat als ik burgemeester van Lier was? Onder deze titel organiseert de stad in de komende maanden een bevraging van Lierse kinderen en jongeren.

“Voor deze enquête werken we vanuit de prioritaire thema's die het schepencollege in 2015 in het kader van het onderzoek ‘Kindvriendelijke stad’ vastlegde. Die thema’s zijn: kinderen en jongeren moeten voldoende ruimte hebben in Lier (niet alleen op geografisch gebied), en het welzijn/welbevinden van alle Lierse kinderen en jongeren moet zoveel mogelijk nagestreefd worden”, zegt schepen van Jeugd Rik Verwaest (N-VA).

“We willen met dit onderzoek te weten komen waaraan de Lierse jongeren prioriteit geven op het vlak van (fiets)veiligheid, welzijn, openbare ruimte en vrijetijdsbeleving. Bovendien willen we jongeren in de aanloop van de lokale verkiezingen in 2018 informeren over de bevoegdheden van een lokaal bestuur.”

De resultaten van de bevraging worden gebundeld en aan de Lierse politieke partijen bezorgd. Zij kunnen dan op hun beurt een antwoord formuleren op de bekommernissen van de Lierse jeugd.