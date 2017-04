Denktank brainstormt over kleine verplaatsingen

Nijlen - De gemeente gaat haar inwoners sensibiliseren om voor kleine verplaatsingen de fiets in plaats van de auto te nemen. Daarover organiseert ze op donderdag 4 mei een denktank.

“Tijdens dit moment denken we samen na over hoe we in Nijlen met de gewoonte kunnen breken om voor de korte verplaatsingen de auto te verkiezen boven de fiets. Op deze denktank is ook Wout Baert van Fietsberaad Vlaanderen aanwezig. Na een presentatie blijft hij aanwezig om samen te brainstormen”, zegt mobiliteitsambtenaar Bert Schepers.

“Hoe we met de gewoonte kunnen breken, dat kan je heel breed interpreteren. Het kan gaan van sensibilisatieacties tot beleidskeuzes, noem maar op. En wat is de link met hoe en waar we wonen? Maar het kan even goed gaan over concrete acties die dit jaar plaatsvinden.”

Iedereen is welkom om 19.30u in Gemeenschapscentrum ’t Dorp, Berlaarsesteenweg 2 in Kessel.