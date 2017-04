Geregistreerde criminaliteit daalt in Lier met 10 procent

Regio Het afgelopen jaar is de geregistreerde criminaliteit in Lier met bijna tien procent gedaald: van 2.803 aangegeven feiten in 2015 naar 2.529 in 2016. Dat blijkt uit het jaarverslag van de lokale polit... Lees verder