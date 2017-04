Pallieterderny Lier: meer kasseien dan in Parijs-Roubaix

Lier - Iljo Keisse, Kris Boeckmans en Danny van Poppel. Dat zijn de bekendste renners die op maandag 1 mei aan de start verschijnen van de eerste Pallieterderny in Lier. Omdat het parcours slechts 1,2 kilometer lang is, ziet u de renners en hun gangmakers zo’n 65 keer passeren.

“Het feit dat het parcours in Lier volledig uit kasseien bestaat, maakt de wedstrijd nog spectaculairder. Er wordt namelijk rap gereden, zelfs op dit parcours met behoorlijk wat bochten. Op het rechte stuk van de Werf voorbije het stadhuis tot aan de Kapucijnenvest kan de snelheid zelfs tot 70 km/u oplopen. In totaal leggen de renners trouwens meer kilometers op kasseien af dan tijdens Parijs-Roubaix. Gelukkig liggen de kasseien hier wel wat beter.”

“De toegang is gratis en de hele namiddag is er iets te beleven. Zo stellen we om 14u op de Grote Markt de renners voor en een halfuur later vertrekt de promotiekaravaan. Het startschot voor de eerste reeks van het dernycriterium weerklinkt om 15.15u, dat van de tweede reeks om 16u. De finale start om 16.45u. De prijsuitreiking verwachten we om 17.30u”, zegt Roland Descheemaeker.

Tijdens de Pallieterderny is een deel van de binnenstad al van 8u niet meer toegankelijk niet meer toegankelijk, een ander deel pas vanaf 12u. De ondergrondse parking in de Florent Van Cauwenberghstraat is van 12 tot 20u niet bereikbaar. De Schapenkoppenstraat wordt ingericht als fietsenparking.