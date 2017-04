Schiet elkaar eens uit het veld

Medewerkers van Visit Lier en de stedelijke jeugddienst hebben kennisgemaakt met drie nieuwe teambuildingsactiviteiten die voortaan opgenomen zijn in het aanbod voor groepen die de stad Lier bezoeken. Het gaat om bubble soccer, arrow tag en giant pool. Elk spelletje kost 20 euro per persoon en moet u vooraf reserveren via 0470.07.36.96 of www.city-soccer.be.