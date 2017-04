Gestolen Pallieterbeeldje keert wellicht terug in stadsbeeld

Lier - Het bronzen Pallieterbeeldje, dat in 2014 in een tuin in het Lierse begijnhof gestolen werd, keert binnenkort terug in het stadsbeeld. De stad wil het beeldje namelijk terugkopen van de huidige eigenaar.

Ter gelegenheid van het Pallieterjaar deed de stad begin november via de media een oproep in de hoop het gestolen beeldje, gemaakt door de Lierse kunstenaar Pierre Van Eester, terug te vinden. Zo’n twee weken later kon de politie het beeldje gaan ophalen. Of dat bij de dief was of bij iemand die het nadien te goeder trouw kocht, liet burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) toen in het midden.

Ondertussen is het gerechtelijk onderzoek afgelopen. Degene die het beeldje nu in zijn bezit heeft, kocht het te goeder trouw op de rommelmarkt in Heist-op-den-Berg en is volgens het Openbaar Ministerie dus de rechtmatige eigenaar.

De stad hoopt het beeldje van hem te kunnen kopen. Nadien krijgt het dan een plaats in een binnentuin van de Lierse Maatschappij van de Huisvesting in de Abtsherbergstraat, waar kunstenaar Pierre Van Eester woont.

