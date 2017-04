Bewoners klagen over sluipverkeer in Senthout

Lier / Duffel - Enkele bewoners van het Senthout in Lier zijn het sluipverkeer in hun straat duchtig beu. Ze ergeren zich ook aan het feit dat ze niet gehoord worden, maar zowel Duffel als Lier laat weten dat een oplossing op komst is.

Senthout is een smal straatje tussen de Mechelsesteenweg in Lier en de Lintsesteenweg in Duffel. Een deel ervan bevindt zich op Liers grondgebied, een ander deel loopt door de Duffelse wijk Beunt. Walter Verlinden en Monique Zwaan wonen in het Lierse gedeelte.

“We wonen hier nu tien jaar en het probleem van het sluipverkeer bestaat al minstens even lang. Chauffeurs kiezen voor Senthout als sluipweg om te ontsnappen aan de file op de Mechelsesteenweg richting de rotonde in Duffel. Automobilisten op de Lintsesteenweg in Duffel doen net hetzelfde. De laatste maanden is het sluipverkeer erg toegenomen.”

“Dat het een smalle straat is, maakt ze al helemaal niet geschikt voor zoveel verkeer. Bovendien passeren hier heel veel fietsende kinderen op weg naar school. Een ander probleem is dat Senthout ook veel vrachtverkeer slikt.”

Lier en Duffel werken samen aan een oplossing. “Over eenrichtingsverkeer op het stuk tussen de Meertsveldstraat in Duffel en de Mechelsesteenweg in Lier bestaat er een akkoord met Duffel”, reageert schepen van Mobiliteit Bert Wollants (N-VA).

De Duffelse schepen van Mobiliteit Staf Aerts (Groen) beaamt dit. “Maar in welke richting het verkeer dan moet rijden, dat moeten we nog bepalen. Voorleer dit te beslissen, gaan we nog voor de zomer in de wijk Beunt het sluipverkeer in kaart brengen. Vlugger is zinloos, omdat een omleiding vanop de Lintsesteenweg in Lier het resultaat nu zou beïnvloeden. Een oplossing voor het vrachtverkeer in het Senthout is ook in het vooruitzicht.”