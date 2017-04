Boek vertelt over twee eeuwen Duffelse geestelijke gezondsheidszorg

Duffel - In een boek van 250 bladzijden vertelt historica Ria Moens de geschiedenis van het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel.

De geschiedenis van het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel. Van gesloten gesticht naar open centrum voert u eerst naar het prille begin van het ziekenhuis in Duffel. Pioniers van, wat vroeger heette, de krankzinnigenzorg in Duffel waren de zusters van het Convent van Betlehem. De kloostergemeenschap had zich hier in de zeventiende eeuw gevestigd en zich van meet af aan ingezet voor meisjesonderwijs en ziekenzorg-aan-huis. Vanaf omstreeks 1790 trok ze zich ook het lot van psychisch zieke vrouwen aan.

“Krankzinnigenzorg stond toen nog in de kinderschoenen. Van psychiatrie was eigenlijk zelfs nog geen sprake. Geesteszieken werden in het beste geval in familiekring verzorgd, zo niet werden ze behandeld als verschoppelingen van de maatschappij. De Duffelse kloostergemeenschap trok zich hun lot aan en profileerde zich als opvangoord met een huiselijk karakter. Een eeuw lang nam ze echter bijna uitsluitend betalende, vrouwelijke patiënten op in haar klooster”,vertelt de Duffelse historica Ria Moens.

De geschiedenis van het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel telt 250 pagina’s en is uitgegeven in kleur en op luxeformaat. Het is geïllustreerd met een 150-tal afbeeldingen. Het boek kost 34,95 euro en is verkrijgbaar bij de Duffelse boek- en dagbladhandel en bij uitgever Den Grooten Duffelaar.

De boekvoorstelling vindt plaats op zaterdag 22 april in Congrescentrum De Kleiput, Stationsstraat 22c in Duffel. De voorstelling met meerdere sprekers en muzikale intermezzo’s duurt van 14.45u tot 16.30u. De toegang is gratis.

Info: 015.31.87.14, info@grootenduffelaar.be