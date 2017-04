Chocolaterie brengt Pasen naar Lierse Grote Markt

Lier - Dat Pasen met rasse schreden nadert, mag duidelijk zijn. Zeker als je een blik werpt in de etalage van Chocolaterie Dom op de Grote Markt 70 in Lier. Je kunt er amper naast die twee joekels van paaseieren kijken.

De winkel puilt uit met allerlei paasfiguren en paaseieren groot en klein. Maar het ziijn geen doordeweekse paasfiguurtjes. “Alles wat we hier verkopen, heb ik in mijn atelier in Pulle zelf gemaakt”, verzekert Roel Dom ons. “Niets wat je hier aantreft, is machinaal vervaardigd. Je ziet én proeft het verschil!”

“Zo zijn figuurtjes die machinaal gemaakt werden onderaan gesloten. Bovendien wordt daarvoor meestal chocolade gebruikt die 54 procent cacao bevat. Ik gebruik uitsluitend chocolade met 58 procent cacao. Dat zorgt voor een krachtigere, pittigere en vollere chocoladesmaak. En dat verschil proef je echt, hoor.”

Terwijl Roel vol passie over zijn creaties vertelt, houdt de ene passant na de andere halt aan de etalage. “Ja, mijn twee grote paaseieren in de vitrine doen inderdaad goed hun werk. Veel mensen staan even stil en kijken er vol bewondering na. Ze vragen zich ook steeds af of ze echt zijn. Ja, dus! Ze zijn helemaal van chocolade gemaakt, aangevuld met enkele marsepeinen accenten.”

www.chocolateriedom.be