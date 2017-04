‘De schoppekes komen vroem naar Lier’

Lier - In het speelbos tegenover het Spui grazen vanaf zondag 16 april weer enkele tientallen schapen. Dat laat de Sociëteit van de Schaepshoofden niet onopgemerkt voorbijgaan.

“Ons begrazingsproject kende vorig jaar enorm veel succes. Iedereen was vol lof over het initiatief en twaalf lagere scholen kwamen zelfs met hun klassen op bezoek voor een educatief moment. Schaapsherder Chris Caerts zorgde steeds voor deskundige uitleg”, zegt voorzitter Marc Stubbe.

“Onder het motto ‘De schoppekes komen vroem!’ (De schapen komen terug, red.) organiseren we op paaszondag een evenement om hen te verwelkomen. Al om 13u begint onze open dag in ons clublokaal, het Spui op de stadsvest aan de Oever. Er is voldoende te eten en te drinken, ook op ons terras.”

“Het hoogtepunt van deze namiddag is natuurlijk de aankomst van de schapen. Ze vertrekken in stoet omstreeks 14.30u op de Spuivest, ter hoogte van brasserie-restaurant Barvest aan de Frederik Peltzerstraat. Zodra ze hier toekomen, zorgen we voor een knuffelhoek waar de kinderen achttien pasgeboren schaapjes met papflesjes kunnen voederen.”