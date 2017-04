Joker speelt psychologische thriller

Lier - Joker Producties speelt vanaf donderdag 27 april tot en met zondag 21 mei 'De Rode Anjer'.

Deze psychologische thriller van Frans Deckers gaat over Thomas, die ooit een gerespecteerde rechercheur was. Door een blunder uit het verleden is hij nu nog slechts een schim van wie hij vroeger was. Dan wordt hij door een seriemoordenaar uitgedaagd.

De tien voorstellingen vinden plaats in theater De Seine, Lisperstraat 97 in Lier en beginnen telkens om 20.30u. Kaarten kosten tien euro.

Kaarten: 03.434.10.01