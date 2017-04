Kruispunt Veemarkt zonder verkeerslichten vanaf 12 april

Lier - Op het kruispunt aan de Veemarkt start op woensdag 12 april een proefopstelling. Opvallendste aanpassing: de verkeerslichten worden hierbij buiten werking gesteld.

Het stadsbestuur wil in 2019 de fietsverbinding Zaat-Veemarkt realiseren en de omgeving Veemarkt herinrichten. Vooraleer het studiebureau een nieuw ontwerp opmaakt, richt de stad op het kruispunt een proefopstelling in. De proefopstelling neemt in principe ongeveer 6 maanden in beslag.

De proefopstelling wordt in twee fases uitgevoerd. Fase 1 begint op woensdag 12 april. De middenrijstrook op de Paul Krugerstraat en Veemarkt wordt weggenomen. Om het gebruik ervan te verhinderen, worden er betonblokken geplaatst. De verkeerslichten worden hierbij buiten werking gesteld.

De tweede fase loopt van juli tot eind september. Hierbij wordt de extra verbinding tussen de Paul Krugerstraat en Berlaarsesteenweg afgesloten. Voor het grote kruispunt onmiddellijk rechts afslaan is dan niet meer mogelijk. De exacte plaatsing van de afsluiting in de straat staat nog niet vast.

Met deze proefopstelling wil het schepencollege vooral nagaan welke impact het verwijderen van de verkeerslichten heeft op de afwikkeling van de verkeersstromen.