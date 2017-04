Renners racen achter derny's door Liers stadscentrum

Lier - Met een jaar vertraging vindt op maandag 1 mei de eerste Pallieterderny in het stadscentrum van Lier plaats. Onder meer Kris Boeckmans en Iljo Keisse verschijnen aan de start.

“Heel grote namen komen er in Lier niet aan de start. Dat is tijdens zo’n eerste editie onmogelijk”, benadrukt Roland Descheemaeker van Derny Events. “Wie je dan wel mag verwachten? Onder meer Olivier Naessens, dé revelatie van de voorjaarsklassiekers, en verder Danny en Boy van Poppel, Kris Boeckmans en Iljo Keisse. De eerder aangekondigde Wout Van Aert rijdt niet mee. Net zoals alle andere veldrijders is hij op stage.”

De Pallieterderny telt twee reeksen van 25 kilometer en een finale van dertig kilometer. De renners starten op de Grote Markt en fietsen dan achter derny’s, lichte motoren dus, langs de Florent Van Cauwenbergstraat, de Kapucijnenvest, het Zimmerplein, de Werf en de Grote Markt. Het parcours is 1,2 kilometer lang, zodat je de renners zo’n 65 keer zult zien passeren.

De voorstelling van de renners begint om 14u, het startschot van de eerste reeks weerklinkt om 15.15u. Na de prijsuitreiking volgen er nog muziekoptredens tot 20u. De toegang tot het parcours is gratis.