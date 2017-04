Tijdlang geen straatverlichting in Lier

Lier - Zowat heel Lier moest het maandagavond een tijdje zonder openbare verlichting doen. Nergens waren de straatlampen op tijd aangefloept.

Toen uw krant bij Eandis rond 21u informeerde, was het bedrijf van de panne nog niet op de hoogte.

“Om de lampen van de openbare verlichting aan te zetten, sturen wij een automatisch signaal door via het elektriciteitsnet. Hier is wellicht iets misgelopen. We gaan dat signaal nu manueel nog eens doorsturen”, zei woordvoerder Jean-Pierre Blomme.

Enkele minuten daarna scheen er weer licht in de Lierse duisternis. (cvr)