Bike Center opent tweede winkel in Lier

Lier - Bike Center uit Heist-op-den-Berg heeft op de Lintsesteenweg in Lier een tweede filiaal geopend. U vindt er vooral stadsfietsen, elektrische fietsen en vouwfietsen, met een eigen hersteldienst.

Tim Sohier en zijn echtgenote Elly Kasztanovics openden elf jaar geleden in de Lostraat in Heist-op-den-Berg fietsenwinkel Bike Center. “We waren al een tijdje aan het uitkijken naar een bijkomende locatie. Lier sprak ons wel aan, onder meer omdat de merken die wij verkopen in andere Lierse winkels nog niet te vinden zijn”, zegt Tim Sohier.

“We leggen de nadruk vooral op de recreatieve fietsers en dus op stadsfietsen, elektrische fietsen en vouwfietsen. Maar uiteraard kan je bij ons ook terecht voor mountainbikes, racefietsen, kinderfietsen en steps. We specialiseren ons in de volgende merken: Trek, Koga, Riese & Mÿuller, Cortina en Brompton.”

“Uiteraard beschikken we in de winkel in Lier ook over een eigen hersteldienst waar alle merken welkom zijn, en dus ook fietsen die je ooit elders hebt gekocht. Behalve fietsen hebben we een ruime keuze in accessoires zoals degelijke sloten, waterdichte fietstassen, helmen en zonnebrillen. Wie niet tot hier geraakt, kan via onze webshop een fiets bestellen. Indien gewenst brengt een van onze medewerkers die dan eender waar in België bij je thuis.”

Bike Center Lier is open van dinsdag tot zaterdag, telkens vanaf 10u.

Bike Center, Lintsesteenweg 5c in Lier, 03.480.46.40, www.bikecenter.be