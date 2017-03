Gevaarlijke situatie aan schoolpoort Spoorweglei

Lier - De directeur van basisschool Het Spoor is niet te spreken over de onveilige situatie vlak aan de schoolpoort in de Spoorweglei.

“Arbeiders zijn sinds kort hard aan het werk op de hoek van de Spoorweglei en de Antwerpsesteenweg. Het ‘huis Vanderpoorten’ is gesloopt en binnenkort verschijnt hier residentie Allier. Door de werken is volledig versperd, het zebrapad loopt dood op een werfafsluiting en vracht- en bestelwagens staan foutgeparkeerd op de hoek van de straat. Hierdoor moeten de kinderen tot in het midden van de rijweg om voorbij de werken te geraken”, zegt directeur Pol Van Houtven.

“We blijven bij de stad aandringen op een veilige doorgang voor onze schoolkinderen, maar een oplossing laat al sinds de krokusvakantie op zich wachten..”

Schepen van Mobiliteit Bert Wollants (N-VA): “We hebben contact opgenomen met de aannemer om een veilige doorgang te maken door het plantvak en de boom tijdelijk te verwijderen. Dat is ondertussen gebeurd. Of de strook ondertussen ook al begaanbaar is, weet ik nog niet.”

Of de strook begaanbaar is of niet, hebben we gisteren niet kunnen vaststellen. Er stond namelijk een rode vrachtwagen van een van de aannemers op geparkeerd. En de witte bestelwagen die tot vlak tegen het zebrapad stond geparkeerd, maakte de situatie voor wie wil oversteken, er ook al niet veiliger op.