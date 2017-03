Raadslid hekelt "kaalslag" op stadsvest

Lier - De recente kapwerken op de stadsvest tussen de Frederik Peltzerstraat en het Spui hebben meer weg van een kaalslag. Dat is althans de mening van oppositieraadslid Jan Hermans (Lier&Ko).

“Het is moeilijk te geloven dat alle grotere bomen die gekapt zijn, ziek of te oud waren en dus gevaarlijk. Het doet me veronderstellen dat er hier veel meer gebeurd is dan groenonderhoud", zegt Hermans.

Volgens schepen van Openbare Ruimte Bert Wollants (N-VA) waren heel wat Canadese populieren en wilgen in dermate slechte staat dat rooien om veiligheidsredenen noodzakelijk was. “Er waren reeds grote takken van de populieren en wilgen afgebroken. De werken zijn vervolgens opgenomen in overleg met de plaatselijke boswachter. Deze gaf aan dat ze hoogdringend waren omwille van de omgeving zelf (school, sporthal, kinderopvang, tennis) en daarom zeer moeilijk te faseren.”

“We hebben hiervoor van het Agentschap voor Natuur en Bos een kapvergunning gekregen die tevens voorziet in het herstellen van het bosgebied. Het is onze bedoeling het bos opnieuw aan te planten met duurzame inheemse soorten.”

De nieuwe aanplant start dit najaar.