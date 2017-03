Stad past snelheid aan in drie straten

Lier - Het schepencollege heeft beslist om de maximumsnelheid in drie straten aan te passen. In twee straten verlaagt de snelheid, in de derde gaat ze naar omhoog.

“Hoe consequenter en eenduidiger we de snelheid regelen, hoe beter automobilisten ze opvolgen”, redeneert schepen van Mobiliteit Bert Wollants (N-VA). “Daarom trekken we de snelheidslimiet in de Misstraat in Koningshooikt zal vanaf de Aarschotsesteenweg (N10) tot aan de grens met Berlaar op van 50 naar 70 kilometer per uur. Op deze manier wordt het snelheidsregime van Berlaar op ons grondgebied doorgetrokken, wat eenduidiger is voor automobilisten.”

“Nog in Koningshooikt, op de Mechelbaan, verlagen we de maximaal toegelaten snelheid naar 50 kilometer per uur over de hele lengte. Momenteel zijn er op de Mechelbaan twee snelheidslimieten van kracht, namelijk 50 en 70 km/u. Het stuk waar nu nog een snelheidslimiet van 70 km/u geldt bevindt zich ter hoogte van de Chirolokalen.”

“Op de Berlaarsesteenweg in Lier tot slot brengen we de maximumsnelheid vanaf Ring (R16) tot en met huisnummer 188 terug naar 50 kilometer per uur. Momenteel bedraagt de snelheid op de Berlaarsesteenweg vanaf R16 tot de grens met de gemeente Berlaar nog 70 km/u. Op het eerste stuk van de Berlaarsesteenweg zullen we met zoneborden de verlaging van de maximumsnelheid aangeven.”