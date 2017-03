André Thys ontvangt Trofee voor Sportverdienste

Berlaar - De Berlaarse sportraad heeft de Trofee voor Sportverdienste 2016 toegekend aan André Thys, trainer van het dameselftal van FC Heikant.

Thys begon zijn carrière bij de jeugdopleiding van FC Heikant en ging in 2009 aan de slag bij de vrouwenafdeling van KSK Heist. Hij speelde er achtereenvolgens kampioen in derde, tweede en vierde provinciale.

In 2013 richtte Thys een vrouwenploeg op bij FC Heikant, voornamelijk bestaande uit speelsters die uit de boot vielen bij Heist. In de jaren die volgden, maakte hij van FC Heikant een bekende naam in het provinciale vrouwenvoetbal. Met twee nieuwe titels en een promotie bracht hij de ploeg in vier jaar tijd van de laagste naar de hoogste provinciale afdeling.