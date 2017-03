Berlaarse supportersclub Barcelona opent eigen clublokaal

Berlaar - Barcelona-fanclub Penya Blaugrana de la Bomba opent morgen haar eigen supporterslokaal in de leegstaande taverne De Oude Spar aan de Aarschotsebaan 2 in Berlaar-Heikant.

“Met verscheidene vrijwilligers hebben we de leegstaande taverne opgekuist en er een nieuw verwarmingstoestel in geplaatst. Voortaan komen we er bij elke wedstrijd van FC Barcelona samen. Ons supporterslokaal opent steeds één uur voor de aftrap en we sluiten pas nadat de laatste vertrokken is”, belooft voorzitter Jan Verzwyvel.

“Ons supporterslokaal is normaal gezien enkel voor leden toegankelijk, maar op die regel maken we morgen, zondag 19 maart, een uitzondering. Dan mag namelijk iedereen vanaf 18u met ons lokaal komen kennismaken. Na de receptie kijken we vanaf 20u samen naar de wedstrijd Barcelona-Valencia.”

Het huren en uitbaten van een eigen clublokaal kost natuurlijk best wat geld. Daarom verhuurt Penya Blaugrana de la Bomba haar supporterslokaal voor allerlei feesten, recepties en vergaderingen.

Info: 0479.31.57.39, www.penyablaugranadelabomba.be