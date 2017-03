Lier geeft 45.000 euro subsidie aan Natuurpunt

Lier - Natuurpunt krijgt van de stad drie jaar lang een subsidie van 15.000 euro voor de afbetaling en het beheer van recent aangekochte gronden in het gebied Nazareth en langs de Kromme Ham in Lier.

“We konden recent zo’n vijftig hectare natuurgebied kopen in Nazareth-Noord, Nazareth-Zuid en langs de straat Kromme Ham. Omdat het een heel grote investering betrof, hebben we de stad om financiële hulp gevraagd. Met de toegezegde subsidie kunnen we dit jaar en de volgende twee jaren onder meer een bewegwijzerd wandelpad met educatieve borden aanleggen langs en doorheen ons gebied in Nazareth-Zuid”, zegt voorzitter Marc Vermylen van Natuurpunt De Wielewaal.

“Nazareth-Zuid bevindt zich tussen het Spui en de Nazarethdreef en ligt ten zuiden van de spoorweg Lier-Herentals. Dankzij ons wandelpad kunnen recreanten en toeristen vanuit de stadskern via de door de stad geplande wandel- en fietsbrug over de Nete, die dit jaar gerealiseerd wordt, genieten van de prachtige natuur.”

“Een deel van de subsidie gebruiken we ook om de aankoop van al die percelen af te betalen. Daarnaast financieren we er de eerste inrichtingswerken mee. Dit houdt onder andere het opruimen en afvoeren van afval en illegale koterijen in.”

“Ook het maaibaar maken van bepaalde percelen kunnen we met de subsidie van de stad financieren. Tot slot behoren ook aanplantingen van haagkanten en de uitgifte van een wandelfolder tot de mogelijkheden.”