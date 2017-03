JCI informeert ondernemers in spe in Starterscafé

Lier - Junior Chamber International (JCI) organiseert op woensdag 22 maart een beurs voor startende ondernemers. Ze worden tijdens dit Starterscafé door ervaren ondernemers toegesproken.

“We merken dat steeds meer mensen een eigen zaak wel zien zitten, maar dat het voor velen onduidelijk blijft hoe ze eraan kunnen beginnen. Met ons Starterscafé willen we de drempel verlagen en alle nodige instanties verzamelen op één beursvloer”, zegt Toon Vervoort in naam van JCI Lier, Antwerpen, Mechelen en Gheel-en-thals.

Na een succesvolle eerste editie in Mechelen in 2014 vindt het Starterscafé dit jaar plaats in Lier. “Op de beursvloer zullen diverse organisaties en bedrijven vertegenwoordigd zijn die bijstand bieden in het opstarten van een zelfstandige onderneming. Dit kan gaan van een sociaal secretariaat tot een verzekeringskantoor of een ervaren ondernemer die je businessplan nakijkt.”

“Op die manier kunnen bezoekers op één dag zeer veel bijleren van de verschillende aanwezige organisaties en professionals. Daarnaast kunnen bezoekers ook enkele interessante presentaties bijwonen van onder meer Stefan Van Ouytsel (VOKA Mechelen), Elien Defraeije (Cre@ctiv & Internet Marketing School) en Marijke Janssens (Atmosfaere).

Het Starterscafé vindt plaats van 14 tot 20u in het stadion van Lierse SK, Voetbalstraat in Lier. De beurs is gratis toegankelijk en iedereen is welkom. U moet zich wel online inschrijven.

www.jcistarterscafe.be