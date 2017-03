Sint-Ursula Lier fietst voor kinderen in Kenia

Lier - Campus Sint-Ursula Lier geeft om leerlingen, en dat beperkt zich niet tot haar eigen leerlingen. Zo organiseert de school voor de derde keer ‘Sint-Ursula fietst’, een project waarbij leerlingen zich inzetten ten voordele van CooP-Africa, wat staat voor Cycling out of Poverty.

Alle leerlingen van de campus dragen hun (financieel) steentje bij via verschillende acties. Als slotactie zullen 49 leerlingen van de derde graad op de laatste schooldag vertrekken om met de koersfiets in tien dagen tijd de top van Alpe d’Huez te bereiken. Belgische leerlingen fietsen zodat hun leeftijdsgenoten in Kenia ook kunnen fietsen. Een fiets betekent voor hen immers een zicht op een beter leven.