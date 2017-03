Artilleriestukken sieren weldra Paradeplein in Lier

Lier - Op het Paradeplein komen dit jaar twee artilleriestukken. Het gaat om een Amerikaanse houwitser en een Brits veldgeschut. Zo is er opnieuw een link met de militaire geschiedenis van deze site.

Het Bataljon Artillerie in Brasschaat, waarvan Lier peterstad is, stelde enige tijd terug voor om twee artilleriestukken aan de stad Lier in bewaring te geven. Het gaat om een 25 Pounder Mark II en een Howitzer 105 mm M1A2 met schild.

De Howitzer is zes meter lang en weegt bijna 2,3 ton. Het Amerikaanse kanon werd van 1941 tot 1953 geproduceerd en onder meer ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog. De 25 Pounder Mark II is vijf meter lang en weegt 1,8 ton. Dit Brits veldgeschut werd net voor de Tweede Wereldoorlog in gebruik genomen.

De twee kanonnen komen centraal op het Paradeplein, achter de vlaggenmasten op de betonverharding met de lopen schuingericht naar het einde van het plein, enerzijds gericht tussen het politiegebouw en het flatgebouw en anderzijds tussen het Sociaal Huis/Archief en het flatgebouw.

Lier was steeds nauw betrokken bij het 2de Regiment Veldartillerie. Van 1927 tot 1940 was Lier de garnizoensstad van deze eenheid: 2A was toen gehuisvest in de Artilleriekazerne in de toenmalige Baron Opsomerlaan. De kazerne werd toen hernoemd in Dungelhoeffkazerne, als aandenken aan de eerste officier van 2A, die sneuvelde op 12 september 1914.