Proefopstelling in Sint-Gummarusstraat test nut van wegversmalling

Lier - Het schepencollege heeft een aangepast voorontwerp goedgekeurd voor de heraanleg van de Sint-Gummarusstraat. Voordat de werken beginnen, volgt er eerst een proefperiode van drie maanden.

De Sint-Gummarusstraat krijgt nieuwe riolen en een nieuw wegdek met gezaagde kassei. Om de snelheid van het verkeer af te remmen, komt er in de voorste helft een asverschuiving en in het tweede deel een wegversmalling met een boom. In het aangepaste voorontwerp schuift die wegversmalling een beetje op in de richting van de Heilige Geeststraat.

De straatbewoners zijn nochtans geen voorstander van die wegversmalling, want ze vrezen zo nog meer overlast van auto’s. “Dat willen we eerst met een proefopstelling uittesten. Als de vrees van de bewoners bewaarheid wordt, kunnen we de versmalling in het definitieve plan nog altijd schrappen”, zegt schepen van Openbare Ruimte Bert Wollants (N-VA).

De heraanleg van de straat kost de stad 444.760 euro, exclusief btw.