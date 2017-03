Lierse academie start met eigen toneelgroep

Lier - Oud-leerlingen van de afdeling Woord de kans geven op de scène te staan. Om die reden richtte de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans toneelgroep hetGezelschap.

“Aan de Lierse academie volgen elk jaar meer dan vijfhonderd leerlingen de opleiding Woord. Bij veel leerlingen van de richting Toneel kriebelt het nog of opnieuw om nog eens een stuk te maken en op een podium te brengen. Anderen vinden het jammer dat ze na een opleiding van tien jaar hun geliefde passie niet meer kunnen beoefenen”, zegt coördinator Woord Piet Mussche.

“Omdat die goesting zo groot werd bij deze oud-leerlingen, is onze academie dit schooljaar met een nieuw initiatief gestart, namelijk de oprichting van hetGezelschap. Met deze toneelgroep willen we onze-oud-leerlingen opnieuw een podium aanbieden onder begeleiding van een professioneel regisseur. Dat is dit jaar Koen Kerckhofs.”

Als eerste productie van hetGezelschap koos hij voor Celibaat, een toneelstuk dat Tom Lanoye schreef naar de gelijknamige roman van Gerard Walschap.

Celibaat, 17 tot 26 maart om 20u, Zwarzusterskapeln, Gasthuisvest 50 in Lier.

Kaarten (8 euro): 03.480.45.79