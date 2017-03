Liers ziekenhuis begint aan verbouwing van kraamkliniek

Lier - Het Heilig Hartziekenhuis begint met de eerder aangekondigde verbouwingswerken van de unit Moeder & Kind unit. Het einde van de werken is voorzien in december.

De werkzaamheden starten op de afdeling Materniteit. In april zullen de verloskamer en couveuses eveneens verhuizen om fase 2 van de werken te kunnen starten.

“Naast volledig vernieuwde kamers kunnen we daarna uitpakken met rooming-in kamers waarbij de pas bevallen mama’s in dezelfde kamer kunnen overnachten als hun baby die in een couveuse ligt. We zullen ook verschillende methodes om te bevallen kunnen aanbieden, waaronder onderwaterbevalling”, zegt medisch diensthoofd Sabine Dobbelaere.

Wie iemand wil bezoeken op de kraamafdeling, kan vanaf vrijdag 10 maart terecht in blok G, tweede verdieping. Bezoekuren blijven onveranderd.