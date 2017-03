Nieuw dienstencentrum opent in woonzorgcentrum Paradijs

Lier - De cafetaria van woonzorgcentrum Paradijs fungeert voortaan elke dinsdag als dienstencentrum. U bent er van 10 tot 17u welkom en om 12u wordt er een warme maaltijd geserveerd.

Een lokaal dienstencentrum staat voor ontmoeting, informatie, vorming en hulp bij activiteiten. Het wil mensen ontvangen die zelf zolang mogelijk thuis trachten te blijven wonen en ook mensen met een beginnende zorgsituatie. Maar, niet onbelangrijk, iedereen is er welkom, ongeacht leeftijd en overtuiging.

“Elke dinsdagvoormiddag kunnen mensen hier terecht voor de babbelbox. Vrijwilliger Jan overloopt samen met de geïnteresseerden wat er zoal in de wereld gebeurd is. Wie het iets actiever wil, kan aan een sessie stoelturnen deelnemen. ‘s Namiddags staat er altijd een of andere activiteit op het programma. Komende dinsdag is dat een carnavalsshow met optredens van bewoners en personeel van het Paradijs", zegt schepen van Welzijn Marleen Vanderpoorten (Open Vld).

In De Kroon kan je ‘s middags ook warm eten. Voor een warme maaltijd met soep, hoofdgerecht, dessert en frisdrank betaal je zes of zeven euro. Het menu vind je op de website van het Sociaal Huis. Inschrijven moet uiterlijk op vrijdag voor 12u gebeuren.

Info: 0470.13.01.90, www.sociaalhuislier.be