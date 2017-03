Lier neemt academie van Boechout over

Lier - Het filiaal van de Academie voor Beeldende Kunst in Boechout komt in handen van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Lier. Dat hebben beide gemeenten beslist.

De Academie voor Beeldende Kunst in Boechout is momenteel een onderdeel van de Gemeentelijke Kunstacademie van Hove. Hier komt op 1 september een einde aan. Vanaf dan coördineert de Lierse academie namelijk het lesaanbod Beeldende Kunst lagere graad.

Het gaat om zes lagere graadklassen met zeventig leerlingen van zes tot twaalf jaar. De overeenkomst betekent voor deze leerlingen niet meteen een verandering. De geplande lessen blijven plaatsvinden zoals voorheen. Enkel zal de inschrijving voor volgend academiejaar via de Academie in Lier gebeuren. Dit kan vanaf de opendeurdag in Lier op zaterdag 13 mei.

De overheveling moet nog goedgekeurd worden door de gemeenteraden van Lier en Boechout.