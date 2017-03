Kempens Karakter brengt sportgeschiedenis in kaart

Lier / Berlaar / Nijlen - De erfgoedcel Kempens Karakter gaat de komende jaren het sporterfgoed van de regio in de kaart brengen.

“We gaan actief werken rond de sportgeschiedenis van de gemeenten Lier, Nijlen, Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lille, Olen, Putte en Vorselaar. Dat de regio van Kempens Karakter een rijk sportverleden heeft, staat buiten kijf”, zegt projectleider Jeroen Janssens.

“Met het project ‘Erfgoedkampioenen-Kampioenenerfgoed’ willen we het sporterfgoed van de regio in kaart brengen, verzamelen, bewaren en digitaliseren. Uiteindelijk zal dit leiden tot een gevarieerd publieksprogramma met onder meer een mooie tentoonstelling over het lokale sportverleden in elke gemeente van Kempens Karakter.

“Momenteel proberen we zoveel mogelijk interessante foto’s, documenten, objecten en verhalen over sportclubs, sportevenementen, sportplaatsen en sportkampioenen te verzamelen. Hiervoor rekenen we ook op de hulp van de inwoners van onze twaalf gemeenten. Mensen die mooi materiaal of boeiende verhalen over het sportverleden van hun gemeente kunnen bezorgen of graag meewerken aan dit project, mogen met ons contact opnemen.”

Info: 014.21.47.00, jeroen@kempenskarakter.be