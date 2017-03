Stadsbestuur blijft oct’s trouw

Lier - Ondanks de vele klachten over de oct’s blijft de stad deze ondergrondse afvalcontainers op nieuwe locaties installeren. Bij gebrek aan iets beters, zo blijkt.

“Deze beleidskeuze is op z’n minst opvallend. De oct’s staan intussen garant voor jarenlange miserie, tonnen sluikstort en voor eindeloze technische mankementen of problemen. Toch blijft de stad het aantal uitbreiden. Zo komen er bijvoorbeeld oct’s aan de woonzorgcampus in de Kanunnik Davidlaan”, verbaasde Olivier Peeters (Vlaams Belang) zich op de gemeenteraadszitting.

“Ons politiereglement bepaalt dat inwoners hun afval moeten aanbieden aan de rand van de openbare weg. Het ophalen van deze afvalstoffen zorgt dikwijls voor een verkeersinfarct en conflictsituaties met fietsers en voetgangers”, antwoordde schepen van Afvalbeleid Lucien Herijgers (N-VA).

“Op vlak van verkeersdoorstroming in de binnenstad hebben ondergrondse afvalsystemen dus een groot voordeel. Het is dan ook logisch dat we blijven kiezen voor de plaatsing van ondergrondse containers voor restafval bij hoogbouw en grootschalige inbreidingsprojecten.”