Dolle Vrijdagen worden Dolle Zaterdagen

Berlaar - Geen Dolle Vrijdagen meer in ’t Dolhuis. Die maken vanaf 18 maart namelijk plaats voor Dolle Zaterdagen. Aan het concept zelf wijzigt niet zo bijzonder veel.

“De voorbije twee jaar organiseerden zeven Dolle Vrijdagen, een gezellig pop-upcafé in 't Dolhuis met enkele lekkere, huisgemaakte gerechtjes. Dit jaar bouwen we verder op dit concept met onze Dolle Zaterdagen. Op 18 maart staat er vanaf 18u stoofvlees met frietjes op het menu. We voorzien eveneens in een lekker vegetarisch alternatief. De Dolle Zaterdagen zijn de ideale manier om een leuke avond te beleven samen met vrienden of familie”, zegt bestuurslid Jeroen Janssens van vzw ’t Dolhuis.

“Met de opbrengst van de Dolle Vrijdagen konden we eind vorig jaar een brandtrap aan 't Dolhuis plaatsen. Daardoor blijven ook de komende jaren culturele activiteiten in 't Dolhuis mogelijk. De kostprijs van de brandtrap en alle bijbehorende werkzaamheden bedroeg trouwens 11.000 euro. Met de opbrengst van de komende Dolle Zaterdagen willen we verder investeren in ’t Dolhuis, want we hebben nog heel wat plannen.”

Dolle Zaterdagen op 18 maart, 10 juni en 14 oktober telkens vanaf 18u, ’t Dolhuis, Legrellestraat 39 in Berlaar, www.dolhuis.be