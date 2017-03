Liers kunstenfestival zoekt jong talent

Lier - Het kunstenfestival Broeihaard vindt eind april voor de tweede keer plaats en dus zoeken de organisatoren jonge kunstenaars die willen deelnemen. Alle kunstvormen zijn welkom.

Achttien creatieve jongeren staan in voor de organisatie van Broeihaard. “Op dit festival willen we jongeren tussen 15 en 29 jaar uit heel de provincie Antwerpen de kans geven hun werk voor te stellen aan de buitenwereld. Volgens ons verdient namelijk elk jong talent dit. Wij zorgen met dit project alvast voor een lage drempel waardoor we hopen dat we tussen de vijftig en honderd kunstenaars een podium kunnen geven. Vorig jaar telden we een zeventig deelnemers”, zegt Ehren Verrelst.

“Alle disciplines binnen de kunst zijn welkom: beeldend, kortfilm, muziek, poëzie, dans, fotografie, theater en performance. We screenen alle inzendingen en stellen vervolgens een knappe programmatie op. Inschrijven kan tot en met zaterdag 18 maart. Het festival zelf vindt plaats op vrijdag 28 en zaterdag 29 april op twee locaties: jeugdcentrum Moevement en het Liers Cultuurcentrum en de buitenruimte ertussen”, zegt Ruben Vermeulen.

Info: www.broeihaard.be