Stad investeert in verhoogd fiets- en rijcomfort

Lier - Het schepencollege keurde het lastenboek goed voor het vernieuwen van een aantal asfaltwegen.

Op die manier wil de stad het fiets- en rijcomfort verbeteren en de geluidshinder beperken. De werken voorzien in meer dan 9.500 vierkante meter nieuw asfalt in verscheidene straten in Lier en Koningshooikt.

Het gaat om volgende straten: Beatrijslaan (nieuw stuk naar hondenweide), kruispunt Bosstraat-Boomlaarstraat, zijstraat Lintsesteenweg (aan nr. 6), Voorbos, fietspad Berlaarsesteenweg (binnen de Ring), Liersebaan (deel Leliënlei-Aarschotsesteenweg), zijstraat Berlaarsesteenweg (aan nr. 119), Van Boeckellaan (van Antwerpsestraat tot nr. 35) en Antwerpsesteenweg (rond tunnel).

De werken zouden nog voor het zomerbouwverlof en kosten 147.991 euro.