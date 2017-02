Vietnamese verkoopt cementtegels uit haar geboorteland

Duffel / Lier - Gwen Truong verhuisde haar winkel DECO Cementtegels van Koningshooikt naar Duffel. Ze verkoopt er vooral tegels die ze zelf vanuit Vietnam importeert, in alle formaten en kleuren.

De Vietnamese Gwen Truong was zes jaar toen ze met haar ouders als bootvluchtelingen in België verzeild geraakte. “Na mijn economische studies aan de Universiteit Antwerpen kon ik bij KBC in Brussel gaan werken. Na een tijdje ben ik met mijn gezin naar Duffel verhuisd. Ondertussen hebben we de drukke Lintsesteenweg in Duffel geruild voor de rustige Donderheide in Koningshooikt.”

In die Lierse deelgemeente begon Gwen midden vorig jaar met haar eigen zaak: DECO Cementtegels. “Ik heb er altijd van gedroomd om iets te kunnen doen met het land van mijn afkomst. Met het verkopen van cementtegels is dat nu gelukt. Het gaat om ambachtelijk gemaakte vloer- en wandtegels uit ateliers in het midden van Vietnam. Ze worden volledig met de hand gemaakt en in de zon gedroogd.”

Wie bij DECO Cementtegels Vietnamese cementtegels koopt, heeft meerdere opties. Je kunt uiteraard tegels kopen met een standaardmotief en vervolgens een keuze maken uit een van de 72 beschikbare kleuren. Maar je kunt ook je eigen motief ontwerpen en zelf een vorm of formaat kiezen.”

Info: DECO Cementtegels, Leopoldstraat 8 in Duffel, www.decocementtegels, 0485.68.47.51