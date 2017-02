Stedelijke website kreeg een nieuw jasje

Lier - De stad Lier heeft haar website vernieuwd. Die past zich nu aan aan de grootte van het scherm zonder in te leveren op leesbaarheid van tekst of bruikbaarheid van de gebruikersinterface.

“De stedelijke website kreeg een zogenaamde responsive design. Hiermee streven we naar een optimale webervaring van desktopcomputerscherm tot smartphone. De afsprakenmodule om online een afspraak te maken in het stadskantoor was al langer mobiel toegankelijk, nu volgt dus ook de overkoepelende stedelijke website”, zegt burgemeester Frank Boogaerts (N-VA).

Inhoudelijk gebeurde er weinig grote aanpassingen. Zo wordt in de nieuwe lay-out opnieuw gewerkt met een aantal vaste rubrieken op de startpagina die meteen in het oog springen en een zoekbalk bovenaan de pagina om snel de gezochte informatie te vinden. De vaste blokjes zijn de gekende meest gezochte of gebruikte items: contact & openingsuren, online afspraak maken, ik wil (e-loket) en UiT in Lier.

“Nu het responsive design van www.lier.be gelanceerd is, werken we verder aan het inhoudelijk nazicht van de website in nieuwe lay-out en eventuele aanpassingen die hiervoor nodig zijn. De stad Lier blijft zich continu inzetten op het gebruiksvriendelijk maken én houden van de websites”, benadrukt Boogaerts.