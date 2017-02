Jeugdtheater Schoolbond bestaat 25 jaar

Lier - Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Jeugdtheater Schoolbond wil toneelkring Schoolbond het grote publiek laten kennismaken met de talenten van haar jongeren. Die brengen vanaf 10 maart de voorstelling 'Pier'.

“De Schoolbond ondernam begin de jaren 1980 al een eerste poging om met jeugdtheater te starten. Het project stierf helaas een stille dood. Dat vonden we bijzonder jammer, want het is natuurlijk belangrijk dat jongeren kunnen doorstromen. Precies daarom lanceerde Fanny Hendrickx in 1991 een nieuwe jeugdafdeling onder de noemer Jeugdtheater Schoolbond, kortweg JTS”, zegt voorzitter Jan Hendrickx.

“We kozen voor drie leeftijdscategorieën en die formule passen we nog steeds toe. Je kan deelnemen zodra je in het eerste middelbaar zit. Al wat met theater te maken heeft, komt in de lessen aan bod: van improvisaties tot werken met teksten, van bewegingscoaching tot stemtechniek, van acteren in bestaande producties tot je eigen ‘grotezaalstuk’ maken en regisseren.”

Voorstellingen van Pier van 10 tot 25 maart in het Schoolbondtheater. Tickets: 03.489.39.39 en www.schoolbond.be.