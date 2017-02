Buurt vraagt volksraadpleging over inplanting gymhal OGK Duffel

Duffel - Het buurtcomité Norbertijnerlei mag op maandag 27 maart aan de gemeenteraad komen uitleggen waarover geen gymhal achteraan in de Norbertijnerlei wil.

Op amper drie weken tijd verzamelde het buurtcomité 989 handtekeningen van mensen die niet willen weten van een gymhal in de Nornertijnerlei. Enkele afgevaardigden overhandigden de petitie eind januari aan gemeenteraadsvoorzitter Staf Aerts (Groen). Die beloofde hun vraag om het dossier opnieuw op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraadszitting te plaatsen te onderzoeken.

Die gemeenteraad is ondertussen verplaatst van maandag 6 naar maandag 27 maart. “Maar omdat op onze petitie de geboortedatum van de ondertekenaars ontbreekt, mogen wij onze vragen niet tijdens de raadszitting stellen. De burgemeester en de gemeenteraadsvoorzitter hebben ons wel voorgesteld om de gemeenteraadszitting van 27 maart bij de start te schorsen, zodat we alsnog ons verzet tegen de bouw van een turnhal in de Norbertijnerlei kunnen toelichten”, zegt An Vertommen.

“We zullen op dat moment zeker de vraag stellen om de bevolking te raadplegen. Indien het debat ons niet tevreden stelt, zullen we ons opnieuw inzetten voor een petitie waarmee we een volksraadpleging kunnen afdwingen.”

Voor zo’n volksraadpleging, waarvan het resultaat niet bindend is, heb je in Duffel drieduizend handtekeningen nodig van inwoners vanaf zestien jaar.