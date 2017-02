Stad gaat barbecue plaatsen op evenementenweide

Lier - Zelf geen plek om te barbecueën? Geen Probleem! Tegen de zomer plaatst de stad een publieke barbecue op de evenementenweide in de Netelaan.

“Er kwamen voor zo’n publieke barbecue drie locaties in aanmerking: de weide tegen de Gasfabriek in de Frederik Peltzerstraat, de weide achter jeugdcentrum Moevement of de evenementenweide aan de Netelaan. We maakten dan een afweging met een aantal factoren, onder meer vandalismerisico, gezinsvriendelijkheid, gezelligheid omgeving en mogelijke overlast. Op basis hiervan kreeg uiteindelijk de locatie achterin de evenementenweide de voorkeur, vlak aan het water”, zegt schepen van Evenementen Rik Verwaest (N-VA).

“Bedoeling is deze zomer al te kunnen starten. In ons voorstel wordt het afval dagelijks opgehaald door de stadsdiensten, terwijl vzw Werkmmaat, dat vlakbij in de speeltuin resideert, in het onderhoud voorziet. Op die manier blijft de werklast beperkt en is er dagelijkse controle en schoonmaak. We moeten nog wel een formeel reglement uitwerken.”