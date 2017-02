N-VA blikt met 'Gele Boekje' terug op verandering

Lier - De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 komen steeds dichterbij en dus verspreidt N-VA Het Gele Boekje. Daarin blikt de partij terug op de realisaties van de voorbije vier jaar.

“Natuurlijk zijn wij fier op wat we realiseerden. Gemakkelijk was het immers niet. Het vorige schepencollege bestond namelijk uit maar liefst zeven partijen. Iedereen pakte uit met prestigeprojecten. Het resultaat was rampzalig: onze schuldenberg verdubbelde tot 82 miljoen euro. N-VA heeft die met zes miljoen laten dalen. Dat deden we zonder belastingverhoging, integendeel: met een algemene belastingverlaging”, stelt burgemeester Frank Boogaerts.

“Met deze brochure van 33 pagina’s willen we de Lierenaars en Hooiktenaars laten zien wat de verandering voor hen betekent. Sommige realisaties zijn heel zichtbaar. Andere, zoals de financiële gezondmaking of de snellere dienstverlening, springen minder in het oog, maar zijn minstens zo belangrijk. Ook dat willen we belichten in Het Gele Boekje”, beklemtoont afdelingsvoorzitter Piet De Zaeger.