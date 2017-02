Kingslize Pizza levert met elektrische (bak)fiets

Lier - Kingslize Pizza brengt uw bestelling voortaan bij u thuis met een elektrische fiets of bakfiets. Enkel voor verdere afstanden groter dan vier kilometer gebruiken de koeriers nog bromfietsen.

“Van onze vijf bromfietsen houden we er nog twee in dienst. De andere hebben we vervangen door drie elektrische fietsen en één elektrische bakfiets. Het betreft een behoorlijke investering die op termijn rendeert. We besparen natuurlijk op benzinekosten, maar ook het onderhoud en de verzekering zijn veel goedkoper”, zegt zaakvoerder Said Aberkane.

“Fietsen zorgen ook voor minder overlast. Ook dat was een van onze beweegredenen. Of de pizza nu niet te koud bij de klanten toekomt? Zeker niet. Met onze bromfietsen mochten we in de Lierse binnenstad maar 30 km/uur rijden. De elektrische fietsen halen 25 km/uur. Dat is een te verwaarlozen verschil.”

“Mocht de stad Lier op termijn beslissen om de binnenstad autoluw te maken, dan zijn wij met onze elektrische fietsen hierop alvast voorbereid. Wanneer we voor een bestelling verder dan vier kilometer moeten rijden, dan blijven we natuurlijk onze bromfietsen en ons elektrisch autootje gebruiken.”

“We vinden nu ook gemakkelijker koeriers, want voor die elektrische fietsen moet je natuurlijk niet over een rijbewijs beschikken”.