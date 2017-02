Bouw van Netebrug in Duffel uitgesteld tot zeker 2019

Duffel - De bouw van een nieuwe Netebrug aan het gemeentehuis begint ten vroegste in 2019. Dat is vijf jaar later dan eerst gepland.

De nv Waterwegen en Zeekanaal wil grotere binnenschepen op de Nete en daarom is er aan het Duffelse gemeentehuis een hogere autobrug over de Nete nodig. Het schepencollege kreeg het eerste studiewerk en de eerste schetsen in september 2013 te zien. Waterwegen en Zeekanaal ging er toen vanuit dat de nieuwe brug er in de loop van 2015 zou liggen.

Aangezien een hogere Netebrug onder andere een nieuw kruispunt aan het gemeentehuis impliceert, drong het gemeentebestuur in september 2014 bij de Vlaamse minister van Mobiliteit aan op een mobiliteitsstudie. Ondanks beloftes heeft het Agentschap Wegen en Verkeer die studie nog steds niet opgestart.

“Omdat we absoluut de resultaten van deze mobiliteitsstudie in dit project willen verwerken, kan Waterwegen en Zeekanaal vandaag niet verder met dit project. Waterwegen en Zeekanaal schort dan ook in tussentijd de opdracht op, totdat de resultaten van de mobiliteitsstudie bekend zijn. AWV belooft om nu op korte termijn vooruitgang te maken in dit dossier. Door deze tijdelijk opschorting zullen de werken aan de Netebrug ten vroegste in 2019 kunnen starten”, zegt schepen van Mobiliteit Staf Aerts (Groen).