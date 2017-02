Samenaankoop elektrische (bak)fiets wekt veel interesse

Lier / Duffel - Inwoners uit en werknemers in Lier, Duffel, Mechelen en Willebroek kunnen tot 31 mei via een groepsaankoop voordelig een elektrische fiets of bakfiets aankopen. Een testrit vooraf is mogelijk.

Het aantal voorinschrijvingen is geëindigd op 2.247 voorinschrijvingen, waarvan 1.758 elektrische fietsen (78 procent) en 489 bakfietsen. Twee fietsfabrikanten en evenveel producenten van bakfietsen stuurden een offerte in. Een stuurgroep bestaande uit inwoners koos als elektrische fiets voor het model Oxford Montana. Voor de elektrische bakfietsen viel de keuze op Babboe.

“De gekozen elektrische fiets kost normaal 2.499 euro. Via onze samenaankoop betaalt u slechts 1.974 euro, inclusief een eerste onderhoudsbeurt en één jaar gratis Oxford-pechhulp. Voor de bakfiets betaalt u, afhankelijk van het model, 1.799, 1.899 of 2.089 euro en dat is telkens 400 euro minder dat de catalogusprijs. In deze prijs is telkens de eerste onderhoudsbeurt inbegrepen en op enkele accessoires geniet u bovendien 10 procent korting.”

Belangrijk om weten, is dat u van deze speciale tarieven ook kunt genieten zonder dat u zich voor de samenaankoop inschreef. Wie de fiets of bakfiets via de website van Igemo bestelt, kan hem binnen de vier tot acht weken afhalen bij een fietsenhandelaar in de vier deelnemende gemeenten. Wie twijfelt, kan ze eerst uittesten. Dat kan op 18 maart in Duffel en Lier, op 25 maart in Willebroek en op 26 maart in Mechelen.

www.igemo.be/samenaankoop-e-bikes