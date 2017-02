WTC Berlaar begint met Start to Bike

Berlaar - Niet iedereen die wil beginnen fietsen, beschikt over de juiste conditie. Anderen hebben dan weer een duwtje in de rug nodig. Speciaal voor hen organiseert WTC Berlaar de cursus Start to Bike.

“We binnen op woensdagavond 12 april met een eigen Start to Bike-cursus in. Gedurende twaalf weken, dus tot einde juni, nemen wij de beginnend sportieve fietser op sleeptouw. Onder begeleiding van meer ervaren fietsers krikken we de fietsconditie op, onderwijzen we elke deelnemer in de geneugten van het fietsen in groep en trachten we eenieders stuurmanskunst te verbeteren. We leren de deelnemers ook de juiste fietshouding aan.”zegt bestuurslid Peter Van Gucht.

“Iedereen die beschikt over een sportieve fiets is welkom. Man of vrouw, het maakt niet uit. Per deelnemer vragen we slechts tien euro. Omdat we veiligheid hoog in het vaandel dragen, beperken we het aantal deelnemers tot maximaal twaalf personen. Tijdig aanmelden is dus de boodschap. Een infoavond met alle praktische tips plannen we op vrijdag 7 april. We voorzien voor elke deelnemer een starterspakket én verzekering.”

www.wtcberlaar.be