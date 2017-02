Leerlingen Atheneum Lier ontdekken kunstdisciplines in academies

Lier - Een veertigtal leerlingen van Atheneum Lier volgt elke vrijdagnamiddag een kunstenbad in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.

Dankzij deze samenwerking kunnen de leerlingen van het tweede en derde middelbaar sinds 1 september genieten van de expertise en deskundigheid van een externe partner. Een veertigtal leerlingen kozen voor dit zogenaamde kunstenbad, waarin ze elke vrijdagnamiddag twee uur lang kennismaken met onder meer dans, piano, toneel, percussie, songwriting en grafiek.

“Volgend schooljaar kunnen deze leerlingen dan kiezen voor het atelier ‘Podium’ of het atelier ‘Kunstwerk’, wat staat voor literaire creatie en beelden kunst. De twee laatste jaren van hun opleiding Creatief Artistieke Vorming kunnen ze afsluiten met een academische vorming in een specifieke discipline, bijvoorbeeld hedendaagse dans, striptekenen of musical. Het behaalde attest van het Deeltijds Kunstonderwijs geldt ongetwijfeld als meerwaarde bij hun einddiploma middelbaar onderwijs”, benadrukt directeur Geert Hendrickx van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.