‘Samen Inburgeren in Lier’ zoekt dringend coaches

Lier - De stad zoekt dringend meerdere vrijwilligers die mensen willen coachen die zich vanuit het buitenland in Lier hebben komen vestigen. Het aantal anderstaligen is namelijk veel groter dan de vorige jaren.

“Het succes van ‘Samen Inburgeren in Lier’ is groot”, zegt burgemeester Frank Boogaerts (N-VA). “We zijn fier op de resultaten, want dit project zorgt ervoor dat bovenop de verplichte inburgeringscursus mensen op vrijwillige basis verder werken aan de kennis van hun Nederlands en de integratie in onze Lierse en Vlaamse samenleving.”

“Bij Samen Inburgeren wordt een Lierenaar coach van mensen die zich vanuit het buitenland hier zijn komen vestigen. Het duo gaat samen op stap, spreekt samen Nederlands en leert elkaars leefwereld kennen. Ze kiezen zelf wat ze doen en hoe vaak ze afspreken. Dit jaar is een uitzonderlijk jaar. Nog voor de inschrijvingen van start zijn gegaan, staan anderstaligen in de rij om deel te nemen. We hebben dus dringend meer coaches nodig.”

“Zonder coaches hebben we geen project. We zoeken dus vrijwilligers die bereid zijn om elkaar gedurende zes maanden geregeld te ontmoeten. Je kan ook meedoen als koppel of als gezin. Ik doe een warme oproep aan onze inwoners om zich kandidaat te stellen.”

Info: 03.491.61.03, integratie@lier.be