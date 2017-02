Infovergadering over RUP overtuigd wijk Zevenbergen niet

Lier - De infovergadering over het ruimtelijk uitvoeringsplan Laporta-Caroly heeft de bewoners van de wijk Zevenbergen niet kunnen overtuigen.

Met dit RUP wil het stadsbestuur niet langer milieubelastende industrie toelaten in de zone tussen de Antwerpsesteenweg, Dr. Laportalaan en Baron Carolylaan. Het is de bedoeling deze zone te herbestemmen naar een duurzame woonzone met park.

“Heel wat wijkbewoners maken zich terecht grote zorgen over dit project, niet het minst over de mobiliteit", zegt Willem Hermans, ondervoorzitter van het Wijkcomité Zevenbergen. "De screening die werd uitgevoerd naar de milieu-effecten van dit project, is ondermaats. De wijkbewoners voelen instinctmatig aan dat de projectontwikkelaar geen 288 wooneenheden op deze site kan bij creëren zonder dat dit een impact heeft op de mobiliteit en verkeersdrukte in de wijk en op het kruispunt Antwerpsesteenweg (N10) ter hoogte van Colruyt.”

“Als wijkcomité hebben we vragen bij de ontsluiting van wijk Zevenbergen. Zeker nu steeds vaker geopperd wordt dat ook het sluiten van de middenberm van de Ring (R16) ter hoogte van de Donk onvermijdbaar wordt. Bovendien zijn er ook veel vragen over de ingeplande mini-parkzone. De wijkbewoners zien in het plan vooral veel bomen en groen verdwijnen ten voordele van beton. Zelfs onze iconische schapenweide moet eraan geloven. En dus roepen we iedereen massaal op om bezwaren in te dienen tegen dit ruimtelijk uitvoeringsplan.”

De gemeenteraad heeft in december het ontwerp van dit ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vastgesteld. Nu loopt er tot en met 6 april een openbaar onderzoek, tijdens hetwelk u het RUP na afspraak in het stadskantoor kunt inkijken. Wie bezwaren of opmerkingen over dit plan heeft, kan deze tijdens het openbaar onderzoek aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening bezorgen.