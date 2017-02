Leerlingen zesde leerjaar ontdekken Lierse STEM-school

Lier - Meer dan 750 leerlingen van lagere scholen uit de omgeving van Lier bezoeken deze maand STEM-school VTI Lier. Daar maken ze kennis met het uitgebreide aanbod aan opleidingen boordevol wetenschap en techniek.

STEM-opleidingen (Science, Technology, Engineering en Mathematics) zijn brandend actueel en een ideale voorbereiding op ingenieursstudies en technische beroepen. Een kans die de lagere scholen daarom niet aan hun leerlingen willen laten voorbijgaan.

“Het is belangrijk dat leerlingen een studierichting kiezen die ze graag doen, die hen kan boeien. Deze kinderen hebben nog heel wat jaren op de schoolbanken voor de boeg en maken daarom best een doordachte keuze. Zeker meisjes zijn nog ondervertegenwoordigd in wetenschappelijke en technische richtingen en moeten bewust gemaakt worden van alle mogelijkheden. Precies daarom zijn de bezoekjes in klasverband erg nuttig”, stelt directeur Carine Peeters.

Kinderen die nu in het vijfde of zesde leerjaar zitten en samen met hun ouders ook graag (verder) kennismaken met het STEM-onderwijs, kunnen op 11 maart terecht op de Doe-Dag. Die vindt plaats tussen 10 en 17u in VTI Lier, Kruisbogenhofstraat 7, Lier.